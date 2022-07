Appena 15 anni, ma già spacciatore esperto: denunciato

Si abbassa paurosamente l'età media della manovalanza nordafricana dedita allo spaccio di stupefacenti. Giovedì 14 luglio 2022, la Squadra mobile durante un servizio di pattugliamento nelle vicinanze delle docce popolari in via Fra' Eremitano a Padova, ha notato un quindicenne tunisino che dopo aver bivaccato qualche minuto nelle zone limitrofe alle docce popolari, si è avvicinato ad un cittadino italiano da cui ha ricevuto 40 euro in cambio di un involucro sospetto che ha recuperato da un cestino dell'immondizia posto poco distante. Intuendo che si era appena consumata una situazione di spaccio, gli agenti sono usciti allo scoperto fermando entrambi. L'assuntore che teneva in tasca quattro grammi di hashish appena acquistati, è stato identificato e segnalato alla Prefettura. Contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. Nel cestino usato dall'adolescente tunisino come nascondiglio sono stati recuperati ulteriori 25 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il minorenne dopo essere stato accompagnato negli uffici della Questura, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e affidato ad una comunità cittadina per minorenni.