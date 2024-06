L'allarme: «Impennata di minorenni coinvolti in attività di spaccio»

E' allarme microcriminalità minorile a Padova. Ennesimo intervento dei poliziotti della Squadra Mobile di Padova nel contrasto allo spaccio su strada. Ad essere finito in arresto è stato stavolta un minore straniero non accompagnato. Sul punto il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha evidenziato come «da inizio anno sono già 45 i minori autori di reato individuati dai poliziotti, per lo più coinvolti nello spaccio di stupefacenti. Venti di essi sono minori stranieri non accompagnati, altri 16 stranieri di seconda generazione. A destare maggior preoccupazione il dato legato non solo all’aumento del numero di ragazzini coinvolti, in aumento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, raggiungendo già oltre il doppio del totale, ma soprattutto il numero di infra quattordicenni, ben 13 contro soli 2 dell’analogo periodo dell’anno precedente. Prosegue - ha concluso - l’impegno degli agenti della Questura, sia in ambito di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, che le specifiche attività in ambito giudiziario».

Il giovane con la cocaina

Di dichiarata nazionalità tunisina, il minore 17enne arrestato ieri 18 giugno, risulta essere giunto sulle coste trapanesi all’inizio di quest’anno. Collocato in una struttura di accoglienza di Trapani, si è allontanato in brevissimo tempo, facendo così perdere le sue tracce. È stato dunque rintracciato nella provincia di Padova a Selvazzano lo scorso maggio, sorpreso con qualche grammo di hashish e quindi affidato ai servizi sociali e per il loro tramite ad una comunità di accoglienza per minori. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno individuato in via Ceron a Padova all’interno di un’area verde dove da qualche giorno si era registrata la presenza di potenziali pusher. Osservando la zona gli agenti hanno potuto notare un 57enne avvicinarsi al minore, a sua volta già da loro adocchiato alcuni istanti prima mentre nascondeva qualcosa in un cespuglio per poi rimanere in attesa seduto su una panchina. Prima ancora che il cliente lo​ raggiungesse, con il denaro già pronto da consegnargli, il giovane si è reso conto di essere osservato. A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando e controllando entrambi. Il minore ha fatto cadere a terra alcuni involucri vuoti, mentre nella tasca dei pantaloni è stato trovato in possesso di 340 euro. Nel punto dove era stato visto recarsi prima i poliziotti hanno recuperato 20 dosi di cocaina per circa 15 grammi. L’acquirente ha ammesso a sua volta di aver raggiunto il posto per acquistare cocaina dal giovane, come già peraltro aveva fatto in almeno altre cinque occasioni negli ultimi 10 giorni. Dopo essere stato arrestato e condotto in Questura il minore è stato collocato su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura per i Minorenni di Venezia nel centro di prima accoglienza di Treviso.

L'irregolare con il vizio della fuga

Ad essere sottoposto a controllo nella medesima area verde di Via Ceron anche un 22enne tunisino, anche lui con precedenti per stupefacenti. Benché non direttamente coinvolto nell’attività illecita del minore, la sua presenza ha comunque destato sospetti negli agenti. Condotto in Questura e fotosegnalato in quanto privo di documenti sono emerse a suo carico due note di ricerca valide per tutti i Paesi dell’area Schengen, l’una emessa a marzo scorso dalla Germania, l’altra il maggio successivo dall’ufficio immigrazione della stessa Questura di Padova. In entrambe le note si evidenziava la pericolosità del soggetto, riuscito a sottrarsi per ben due volte all’accompagnamento e trattenimento in un centro rimpatri. L’ultima fuga l’aveva messa in atto quando ormai scortato fino allo scalo aereo di Cagliari, appena prima di essere collocato nel Cpr di Macomer. Nei suoi confronti il questore di Padova ha riattivato la procedura di espulsione disponendone l’immediato accompagnamento e trattenimento nel Cpr di Gradisca d’Isonzo dove è stato collocato, nel pomeriggio di martedì 18 giugno, dai poliziotti della Questura di Padova.