Lotta allo spaccio in città: due arresti e cinque nordafricani denunciati

Sabato 9 luglio di intenso lavoro per gli investigatori della Squadra mobile di Padova. Il bilancio dell'attività è di due arresti e cinque persone denunciate. Il primo episodio è avvenuto in via Valeri. E' stato notato un uomo di 35 anni nigeriano, che alla vista degli agenti è fuggito, tentando di ingoiare qualcosa. Prontamente raggiunto i poliziotti sono riusciti a recuperare due grammi di eroina. Ne è nata una furibonda collutazione che ha provocato ai due investigatori lesioni guaribili rispettivamente in cinque e sette giorni. Il nordaficano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e lesioni. Durante la contesa è finito nei guai anche un connazionale nigeriano che per tutta la durata della colluttazione ha offeso gli agenti e ha ripreso con lo smartphone la scena. Ha rifiutato di farsi identificare e ha opposto resistenza. Portato negli uffici della Questura è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

Un secondo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio è scattato a Pontevigodarzere. A finire in manette è stato un venticinquenne italiano, ma di origine marocchine. In auto custodiva quasi due etti di hashish suddivisi in due panetti. Ora si trova ai domiciliari in attesa della direttissima.

Ieri mattina la Squadra mobile ha intercettato tre tunisini tra cui un minorenne a bordo di un'auto risultata rubata venerdì 8 luglio all'Arcella. Una volta trovato il momento e il luogo giusto per bloccarli, gli agenti sono usciti allo scoperto. I tre tunisini in concorso sono state denunciati per ricettazione. In auto, che in un secondo momento è stata restituita al legittimo proprietario è stato rinvenuto anche un modico quantitativo di hashish.

Ieri pomeriggio infine all'altezza della chiesa di San Gregorio Barbarigo all'Arcella è stato scoperto un quindicenne tunisino che, appartato, stava confezionando delle dosi di droga. Sequestrati una decina di grammi di hashish e due dosi di cocaina. E' stato affidato ad una comunità per conto dei servizi sociali del comune di Padova.