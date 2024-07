Getta anziana giù dall'auto e fugge: «Ti sparo, ti spacco la faccia»

Tre tunisini irregolari di 18, 19 e 27 anni sono stati individuati dalla Squadra Mobile della Questura di Padova come responsabili di gravi episodi di rapina commessi la notte del 21 novembre 2023 e la sera del successivo 9 dicembre ai danni di due conducenti di auto. Loro complice un connazionale di appena 16 anni. Nei confronti di tutti e quattro le Procure di Padova e di Venezia, quest’ultima competente per il minore, hanno già avanzato separate richieste di rinvio a giudizio.

"Ti spacco la faccia, ti sparo"

È stato il minorenne a salire repentinamente a bordo dell'auto della vittima più anziana, una 74enne, nel momento in cui aveva dovuto arrestare la marcia del veicolo per la presenza di un camion del servizio di nettezza urbana che le bloccava il passaggio. Dopo averla insultata e minacciata, l’ha spinta con forza fuori dall'abitacolo facendola cadere sull'asfalto e procurandole escoriazioni e lesioni giudicate guaribili in ospedale in 10 giorni. Fuggito via a bordo dell’auto a gran velocità, ha portato via

con sé pure la borsa della vittima con all'interno denaro, telefono cellulare e carta bancomat. Quando gli agenti hanno soccorso la povera donna, la stessa ha riferito di aver riconosciuto la cadenza nordafricana dell’aggressore, essendosi recata più volte nella regione nordafricana per ragioni di lavoro e di svago. Gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare un sistema di video ripresa di un’abitazione, che ha consentito loro non soltanto di vedere alcune scene della rapina ma di udire pure un audio in cui il minore minacciava l’anziana "….ti spacco la faccia... ti sparo...", e quest’ultima gridare più volte aiuto.

L'indagine

Ad incastrare il 16enne ed almeno uno degli altri complici, sono stati poi l'attività di comparazione di alcune tracce rinvenute dalla Polizia Scientifica sull’auto recuperata dalla Squadra Mobile già il pomeriggio successivo, sempre a Padova, in via Guarneri, e le immagini videoregistrate da una telecamera installata in un’altra abitazione privata. Immagini che mostravano i due giovani rapinatori allontanarsi dal posto dopo che avevano chiesto a due passanti persino di aiutarli a spingere l'auto nel

tentativo di riattivarne il motore, ormai con la batteria scarica. Anche in quella circostanza il minore non ha perso occasione di insultare e minacciare una donna che gli chiedeva conto dell’auto di cui era stranamente in possesso. Donna che ha poi contribuito con la Polizia ad una prima individuazione dei due responsabili. Ma l’identità certa del minore, tramite la comparazione delle impronte che avevano lasciato sia lui che il complice 19enne sui finestrini dell’auto, è avvenuta grazie al fatto che i poliziotti della Squadra Mobile lo avevano fotosegnalato appena un mese dopo la rapina, avendolo sorpreso con 24 dosi di cocaina, un pezzo di hashish, e denaro contante per 1.100 euro. Con altre generalità era stato denunciato dai poliziotti anche per una rapina commessa un anno prima, sempre a Padova, con altri giovani ancora. Un episodio per cui era già stato richiesto il rinvio a giudizio e che gli era stato formalmente contestato nel novembre 2023.

L'altra rapina

Alcuni giorni dopo la notifica, la notte del 21 novembre, è stato però nuovamente sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile assieme agli altri odierni indagati a bordo di una Fiat Punto, anch’essa sottratta a seguito di una rapina compiuta con modalità del tutto analoghe. Le impronte del 19enne sono risultate anch’esse schedate. Il giovane vantava svariati precedenti per rapina, ricettazione e persino un tentato omicidio aggravato commessi nel 2019 a Trieste, per l’ultimo dei quali aveva già ricevuto una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Il giugno scorso è stato arrestato dalla Polizia di Sanremo perché ha tentato di rubare una Maserati. Il proprietario dell'auto lo ha colto però di sorpresa, impedendogli di scendere e dando così modo alla Volante di intervenire per tempo. Appena uscito dall’auto ha opposto resistenza ai poliziotti, tirando loro calci e pugni, continuando a scalciare anche una volta sull’auto di servizio fino a rompere i finestrini. Della rapina commessa la notte del 21 novembre, rispondono assieme al 16enne anche gli altri due connazionali di 18 e 27 anni. Il primo, tunisino anche lui, irregolare senza fissa dimora e già con altri precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio, nei giorni scorsi è stato finalmente arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in via Duprè. Vistosi scoperto dai poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga in sella ad una bici, per essere poi trovato in possesso di una porzione di panetto di hashish e di di 585 euro. Dopo la convalida dell’arresto e la condanna a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa, è stato espulso e con provvedimento del Questore di Padova accompagnato e trattenuto presso il Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo.

La fuga

Appena due settimane fa, a metà giugno, una Volante della Questura lo aveva identificato durante il controllo di un’auto in via Guido Reni in compagnia di un altro connazionale e di due italiani, un 24 enne ed un 30enne. Ma era riuscito a scendere rapidamente dall’auto ed a darsi alla fuga. A bordo dell’auto furono trovati una katana con una lama da 76 centimetri., un coltello con lama di 20 centimetri, materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente e della marjuana. L’ultimo complice delle rapine, invece, il più adulto dei quattro, 27enne, arrestato nel febbraio dell’anno scorso unitamente a due italiani sull'autostrada A15 all’altezza di Pontremoli (Massa Carrara) perché trovato in possesso di circa un chilo di cocaina e di un'arma con relativo munizionamento, aveva ottenuto la misura meno afflittiva dell’obbligo di dimora nella città del Santo appena qualche settimana prima della rapina commessa a novembre. Il 20 aprile scorso è stato anche lui espulso e condotto su provvedimento del Questore nel Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo.