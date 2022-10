Scacco matto alla "Banda della Stanga": sequestrata droga, refurtiva e due arresti

Disarticolata la "banda della Stanga": un manipolo di spacciatori nordafricani che avevano in mano il monopolio della droga in tutta l'area. Il blitz è stato messo a segno ieri, 16 ottobre dagli investigatori della Squadra mobile. L'attività è arrivata al termine di un lungo lavoro di osservazione e di raccolta di prove sul territorio che hanno evidenziato con l'attività illecita si snodava tra via Gigante e via Manara. Lo sviluppo dell'indagine ha permesso di apprendere che la centrale operativa della banda era un fatiscente appartamenti di via Gigante a Padova. Domenica la Polizia ha creato un cordone attorno all'immobile pronta ad entrare in azione al momento propizio.

I fatti

Gli agenti hanno notato dalle finestre dell’appartamento la presenza di almeno 4 persone. Uno di questi, sporgendosi dalla finestra fronte strada per fumare, ha notato la presenza dei poliziotti ed è rientrato velocemente in casa. Subito dopo, mentre agenti si preparavano al blitz, uno degli stranieri intuendo il pericolo, si è calato dal terrazzo facendo un volo di circa due metri. Caduto a terra, ha tentato di rialzarsi per fuggire ma è stato bloccato. Un altro straniero, invece, ha aperto la porta di ingresso dell’appartamento invitando gli operatori ad entrare, tentando in realtà di impedirne l’irruzione e guadagnare del tempo, per consentire ad un altro complice di calarsi da un'altra finestra. Dentro casa, i poliziotti hanno visto uno dei stranieri fuggire e l'hanno rincorso fino al seminterrato del condominio. Raggiunta l’area destinata a garage e cantine, il sospettato è stato notato fermarsi in un punto esatto ed infilare la mano in una cassetta di derivazione della corrente per poi proseguire la fuga. Giunto nel giardino condominiale, vistosi braccato, ha scavalcato la recinzione e si è disfatto di un pacchetto di sigarette che teneva in tasca, per proseguire poi la fuga verso via Lamarmora, dove è stato raggiunto e reso inoffensivo.

I numeri

Gli agenti hanno quindi recuperato il pacchetto di sigarette contenente numerosi pezzi di Hashish. Addosso gli sono stati trovati 1.055 euro probabile provento di precedente attività illecita. Nel frattempo altri operatori rimasti all’interno dell’abitazione hanno identificato altri 3 stranieri di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, per complessive cinque persone bloccate. In via Gigante sono arrivati a supporto gli agenti della sezione "Volanti" e i colleghi dell'unità cinofila. Nel punto esatto del seminterrato dove è stato notato fermarsi il nordafricano datosi alla fuga, un tunisino irregolare di 40 anni noto alle forze dell'ordine, i poliziotti hanno rinvenuto otto cilindri di Hashish con su impressa un’etichetta e raffigurati due angeli su di un campo e la dicitura “HASH ANGELS”, per un peso complessivo di oltre 400 grammi.

Refurtiva

All’interno dell’abitazione, invece, nell’unica stanza da letto presente, con quattro materassi a terra, indumenti ed oggetti personali dei 4 fermati, escluso il 40enne, è stata trovata una valigetta contenente 40 orologi di diverse marche Trussardi, Police, Morellato, Sector, Roberto Cavalli, Maserati, Philip Watch muniti ancora di etichetta di vendita e l’ulteriore somma di mille euro, un borsone sportivo contenente numerosi profumi e beni vari perfettamente confezionati. Sopra di un comodino è stata rinvenuta altra droga: marijuana e cocaina. Tutti gli identificati sono stati deferiti alla Procura per ricettazione, trattandosi di materiale di probabile provenienza furtiva in relazione ai quali sono già stati avviati accertamenti. Il primo dei nordafricani notato calarsi dall'appartamento, ma caduto a terra e subito bloccato, è risultato essere il 25enne pregiudicato Hama Romdhani, su cui pendeva un mandato di cattura per diverse condanne per reati di droga. Sia lui che il quarantenne sono stati arrestati e condotti in carcere. Romdhani dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione. Gli altri tre stranieri sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione.