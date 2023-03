Il fiuto di Zico inguaia una studentessa delle superiori con la droga in tasca

Il sospetto che tra gli studenti di un istituto tecnico di Padova girasse droga è venuto nei giorni scorsi ad insegnanti e al dirigente scolastico a seguito di situazioni anomale registrate nel corso delle lezioni e soprattutto durante le pause riservate all'intervallo. Da questo dettaglio non da poco è partita la richiesta del preside al 112 di effettuare degli accertamenti tra le scolaresche in modo tale da fugare tutti i dubbi.

Zico

Durante un servizio di prevenzione repressione in materia di sostanze stupefacenti ieri, 8 marzo, i carabinieri della stazione di Prato della Valle coadiuvati dal prezioso servizio dell'unità cinofila di Torreglia, hanno effettuato un controllo nelle classe e nelle aree comuni del plesso scolastico. Tutto è andato bene fino a quando, facendo uscire gli studenti da una classe, Zico, il cane antidroga, ha segnalato una ragazza sospetta, sedendosi davanti a lei, bloccandone di fatto il passaggio. A questo punto la giovane non ha potuto far altro che consegnare 1,5 grammi di hashish che custodiva in tasca. Il fiuto infallibile di Zico ha portato alla luce una piccola emergenza che ora verrà tenuta sotto stretta osservazione per scongiurare situazioni analoghi e soprattutto stroncare sul nascere ogni forma di spaccio negli ambienti scolastici.