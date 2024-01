Pizzicato con la droga e un telefono rubato

Dovrà rispondere di ricettazione un cittadino ghanese di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, uno straniero. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri 2 gennaio in piazza Salvemini quando i militari in transito nella zona ferroviaria sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto di un uomo a piedi. Di qui la decisione di fermarlo per approfondire i controlli.

Il cellulare rubato

Nel corso della perquisizione il ventisettenne è stato trovato in possesso di un telefono cellulare I Phone risultato provento di furto lo scorso 28 dicembre ai danni di un ragazzo padovano e di un involucro del peso di 17.4 grammi di marijuana. Il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario, mentre la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata. Il giovane che dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati è stato segnalato al prefetto di Padova quale assuntore di stupefacenti.