Lo zainetto pieno di eroina: trentottenne finisce nella "rete" della Polizia

Nei pressi della stazione ferroviaria di Padova con uno zaino sospetto sulle spalle. Domenica pomeriggio, 17 luglio 2022, è finito nei guai un italiano di 38 anni. Non appena l'uomo ha notato la volante della Questura che lo stava seguendo, ha provato ad accelerare il passo per entrare in stazione e defilarsi. E' stato tuttavia raggiunto dagli agenti insospettiti dal suo comportamento. L'uomo è stato identificato e sottoposto ad una sommaria perquisizione. Dallo zaino sono spuntati 42 grammi di eroina. La droga è stata sequestrata mentre l'indagato è stato accompagnato negli uffici della Questura. Al termine delle formalità di rito, dopo aver sentito il pubblico ministero di turno il trentottenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Non si esclude che l'arrestato fosse venuto proprio in stazione ad acquistare la sostanza stupefacente, per poi rivenderla alla propria cerchia di clientela la droga.