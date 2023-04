Urla in mezzo alla strada, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha creato lo scompiglio. Spintoni ai carabinieri per evitare il controllo, ubriaco arrestato. I carabinieri della Radiomobile di Padova hanno arrestato un cittadino di 37 anni ucraino residente a Porpetto in provincia di Udine. Deve rispondere all'autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale danneggiamento e rifiuto d’indicazione sulla propria

identità.

Cosa è successo

Alcuni passanti lunedì notte 17 aprile a Padova hanno allertato il 112 perchè hanno visto un uomo che gridava per strada frasi senza senso. La pattuglia della Radiomobile è arrivata in pochi minuti e ha notato lo straniero in stato confusionale forse per l’assunzione di alcol. Stava girando senza una meta e attraversava la strada in maniera scomposta mettendo a rischio la sua vita, ma anche creando disagi al traffico. Quando i militari si sono avvicinati per identificarlo quest'ultimo ha iniziato ad inveire contro il personale in divisa cercando di colpirli con calci e pugni. Prontamente bloccato dai carabinieri, non contento l’uomo una volta arrivato in caserma per formalizzare la sua identificazione ha iniziato a calciare il cancello del comando danneggiandolo. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Padova Principale in attesa del rito direttissimo.