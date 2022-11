Disturba il personale del pronto soccorso: portato via dai carabinieri

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Padova in evidente stato di alterazione psicofisica. Giunto nella sala d'aspetto, un uomo si è buttato a terra, disturbando di fatto il personale medico infermieristico e creando disagio tra chi di fatto si trovava in ospedale per un'oggettiva necessità.

I fatti

Di fronte ad una situazione che stava creando non pochi problemi, qualcuno dei responsabili del pronto soccorso ha chiesto l'intervento del 112. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile. I militari dell'Arma hanno tentato di far ragionare l'esagitato, che è stato identificato in un cittadino romeno di 30 anni, in Italia senza fissa dimora. Quest'ultimo però ha continuato a mantenere un comportamento di sfida verso tutti coloro che si avvicinavano a lui. E' stato reso inoffensivo e portato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.