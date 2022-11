Si è "esibito" davanti a grandi e piccini: arrestato maniaco

Esibizionista arrestato dalla polizia dopo che si è "esibito" nella pubblica via davanti ad una scuola materna e gli avventori del mercato settimanale. Lo spettacolo indecente è avvenuto davanti agli occhi di grandi e piccini. Fondamentale l'arrivo delle forze dell'ordine per evitare il linciaggio.

I fatti

E' successo venerdì 18 novembre a due passi dalla scuola materna San Fidenzio in zona Pontecorvo. Stessi atteggiamenti da censura sono avvenuti in via Gustavo Modena vicino agli ambulatori dell'ospedale. Decine le telefonate pervenute ai numeri d'emergenza.

Il protagonista

Nei guai è finito un uomo di 29 anni di Padova, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. E' stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento del fermo non ha opposto alcuna resistenza. Sono stati alcuni passanti a chiamare il 113 quando si sono trovati di fronte all'uomo con i pantaloni abbassati intento a praticare autoerotismo.

Il precedente

Nell'estate di un anno fa l'indagato ha messo in atto il medesimo rituale lungo l'argine di Terranegra. Aspettava che passassero donne per denudarsi e toccarsi nelle parti intime. Una volta fermato dalle forze dell'ordine se l'era cavata con una sanzione amministrativa. Ora verrà tenuto sotto stretto controllo per evitare che in futuro possa macchiarsi di episodi simili.