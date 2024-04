Persona socialmente pericolosa: scatta il rimpatrio

Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile, la Polizia di Stato di Padova ha proceduto all’allontanamento dal territorio nazionale di un 48enne di origini nigeriane il quale, con provvedimento del questore della provincia di Padova Marco Odorisio, è stato definitivamente allontanato dallo Stato ed imbarcato su un volo aereo per Lagos partito alle 18 dall’aeroporto di Milano Malpensa con la scorta di sicurezza effettuata da due agenti della Questura di Padova e scorta sanitaria a cura del funzionario

medico e di un’infermiera dell’ufficio sanitario della Questura.

Chi è l'espulso

Entrato clandestinamente in Italia a novembre 2018 da Lampedusa, si è regolarizzato formalizzando una richiesta di Protezione Internazionale, istanza, tuttavia, successivamente rigettatagli dalla competente commissione territoriale. Dopo essere stato più volte denunciato per immigrazione clandestina, nel 2017 è stato deferito all’autorità giudiziaria per percosse e interruzione di un pubblico servizio, dopo aver aggredito per strada e senza apparente motivo, un uomo dipendente del servizio postale mentre lavorava. Nel 2019 la Polfer di Vicenza lo ha denunciato in stato di libertà per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, poiché a bordo di un treno regionale, a richiesta di un operatore tecnico di spostare il proprio bagaglio per far accomodare una donna con il figlio, ha reagito spingendolo con violenza. Nello stesso anno è stato denunciato per aver ripetutamente spinto due agenti della Polizia di Stato di Verona durante un controllo effettuato nei pressi della stazione ferroviaria. A luglio 2021 il 48enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di aggressione finalizzata, verosimilmente, ad eludere il controllo, posta in essere durante un controllo di polizia per la verifica dei documenti in suo possesso. Condannato nel 2022 alla pena di 4 mesi di reclusione, lo scorso 12 marzo è stato scarcerato.

In viaggio verso Lagos

Nella mattinata di ieri, martedì 16 aprile, è stato rintracciato a Cadoneghe, territorio dove ormai bivaccava da tempo e da cui sono pervenute molteplici segnalazioni relative alla sua pericolosità sociale. Data la sua irregolarità sul territorio, grazie anche ai colloqui intercorsi tra personale dell’Ufficio immigrazione della Questura di Padova e l’ambasciata nigeriana a Roma, al 48enne è stato rilasciato un lasciapassare che ne ha consentito la partenza immediata dal territorio nazionale. Il volo aereo diretto nel paese d’origine del 48enne nigeriano è decollato ieri sera alle 18, con a bordo la scorta tecnica effettuata da due agenti della Questura di Padova e la scorta sanitaria composta da un medico ed un infermiere della Polizia di Stato, volta a garantire le condizioni di sicurezza del volo. Salgono, così, a tre gli accompagnamenti immediati in frontiera di cittadini irregolari sul territorio dello stato disposti, con decreto del questore della provincia di Padova, dall’inizio dell’anno ad oggi.