Infortunio insabbiato all'Euganeo, i vertici di "Verdi per L'Italia" chiedono chiarezza

L'incidente verificatosi nel cantiere dell'Euganeo richiama l'attenzione su questioni cruciali legate all'ambiente e alla sicurezza dei lavoratori. Un operaio senza adeguata abilitazione alla manovra delle gru ha causato gravi lesioni a un collega, sollevandolo a particolare altezza e causandone la caduta. Questo evento ha portato alla luce gravissime ipotesi di reato e violazioni delle norme di sicurezza.

I commenti del presidente di Verdi per l'Italia Domenico Minasola e del vice Sebastiano Arcoraci

Domenico Minasola, presidente di Verdi per l’Italia, sottolinea la necessità di prevenire tali incidenti e rispettare le normative di sicurezza. Si domanda come sia possibile che la situazione sia emersa solo grazie a intercettazioni telefoniche ed ambientali del 2022. Inoltre, l'evento nel cantiere dell'Euganeo, affidato dal comune di Padova, solleva interrogativi sulla comunicazione degli incidenti alle autorità competenti. Sebastiano Arcoraci, vice presidente di Verdi per l’Italia, evidenzia che il tentativo di insabbiare l’episodio da parte delle ditte interessate, episodio che ha portato a diversi avvisi di garanzia, deve fare riflettere molto e spingere ad una immediata intensificazione delle ispezioni nei cantieri padovani che sono interessati da grandi opere per poi procedere verso quelle minori. Tanto più grande è il cantiere, compreso quello aggiudicato dal comune di Padova per le grandi opere, tanto più grande è la potenziale inosservanza delle misure di sicurezza per i lavoratori. Domenico Minasola conclude ponendo l’attenzione anche sull’ambiente coinvolto dai cantieri padovani, in particolare sulla cementificazione e nuovo tram gommato su mono rotaia. Basti pensare alle centinaia di abbattimenti di alberi previsti per la mono rotaia del SIR3 e del SIR2 che possono comportare molti rischi per gli operai coinvolti che utilizzano strumenti da taglio di elevata pericolosità. Senza considerare i danni indiretti ed ambientali quali la perdita di biodiversità, alterazione dell'equilibrio ecologico, impatto sul microclima e effetti sulla fauna.