Fugge dai domiciliari e aggredisce i poliziotti: accompagnata in carcere

Evade dai domiciliari due sere di fila. La prima volta se la cava con una denuncia, la seconda, ieri 28 aprile, finisce direttamente in carcere. Protagonista una donna di 40 anni già nota alle forze dell'ordine. È stata fermata nel corso della serata di ieri dagli agenti delle volanti della Questura di Padova una 40enne italiana, che, alla vista della pattuglia in servizio di controllo del territorio in piazza delle Erbe, si è data alla fuga in compagnia di un ragazzo cercando di confondersi tra la gente sotto i portici.

Il rintraccio e l'aggressione

La donna, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stata prontamente riconosciuta dagli agenti, essendo nota a agli uffici perchè sottoposta a detenzione domiciliare. Dalla centrale operativa del 113 è stato chiesto l'intervento di una seconda volante. La quarantenne è stata fermata tra piazza delle Erbe e piazza della Frutta, dove, opponendo forte resistenza, ha iniziato ad aggredire gli operatori per evitare di sottoporsi al controllo, colpendo con calci uno dei poliziotti di pattuglia e la carrozzeria del veicolo di servizio. L’operatore ferito è andato al pronto soccorso dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 3 giorni. La donna è stata quindi accompagnata negli uffici della Questura, dove ha continuato ad inveire e minacciare gli operatori. A seguito di ulteriori accertamenti, avendo la quarantenne violato la misura anche nella serata di giovedì 27 aprile, per la quale era stata denunciata per evasione, è scattata la misura restrittiva dell'arresto.

Dopo le procedure di identificazione, la donna è stata denunciata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e accompagnata presso la Casa circondariale di Montorio Veronese.