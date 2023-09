In contromano in auto, senza patente: poi forniscono identità false

Hanno effettuato una manovra azzardata nel momento peggiore, ovvero al passaggio di una pattuglia dell'Arma La nottata di due tunisini di 36 e 25 anni è finita nel peggiore dei modi a cavallo tra il 9 e il 10 settembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile, sono stati intercettati mentre stavano affrontando via Dante in pieno centro in contromano. Non hanno avuto alcuna possibilità di fuga. Durante le prime fasi di accertamento hanno mostrato un certo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire i controlli.

Gli accertamenti

Il conducente è risultato senza patente perchè mai conseguita. Questo dettaglio non da poco gli costerà una sanzione di circa 5mila euro. Entrambi hanno fornito generalità false e il passeggero è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di droga del tipo hashish. I militari non hanno potuto far altro che sequestrare il veicolo e denunciare in concorso i nordafricani per false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale. Il tunisino trovato con l'hashish è stato inoltre segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.