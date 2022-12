Adesso è ufficiale: Luca Favarin sospeso dalla Curia

Don Luca Favarin è stato sospesi a divinis dalla Curia. La notizia era nell'aria da qualche giorno. Ora è arrivata l'ufficialità. E' stato lo stesso protagonista a rendere pubblica la notizia sui social network. Don Luca non potrà amministrare i sacramenti, il che include tra l'altro la celebrazione della messa e la confessione.

Il suo pensiero

«Umiliazione? Frustrazione? Io oggi mi sento come Mosè che, spalle a un luogo diventato ormai di potere e oppressione, guarda in avanti alla ricerca di una terra promessa. Tutto questo senza che una volta, una sola volta in 20 anni, l'istituzione ecclesiastica sia venuta in comunità, mi siano state chieste le ragioni, abbiano ascoltato le radici cristiane, ecclesiali e comunitarie con cui facciamo le cose. Senza guardare ma solo vedendo dalla finestra del palazzo. Tutto questo - chiude don Luca - senza che una volta, una sola volta in 20 anni, l'istituzione ecclesiastica sia venuta in comunità, mi siano state chieste le ragioni, abbiano ascoltato le radici cristiane, ecclesiali e comunitarie con cui facciamo le cose, senza guardare, ma solo vedendo dalla finestra del palazzo».

La diocesi

«La Diocesi di Padova è ricca di esperienze di carità e di attività sociali di attenzione alle persone, alle diverse fragilità e ai loro bisogni. Gli esempi sono davvero molti e con le diverse realtà si opera con uno stile e un metodo: condivisione con gli organismi diocesani e con chi in diocesi segue la pastorale della carità, rapporto tra i vari enti, precise scelte di gestione e criteri di trasparenza, priorità». E ancora: «Pur riconoscendo lo spirito umanitario e solidale che anima l’operato di don Luca Favarin, da parte sua non si è trovata condivisione di metodo. Pertanto la Diocesi, non può essere coinvolta nelle sue attività, che vengono ad assumere carattere imprenditoriale. Don Luca Favarin, rimanendo sulle sue posizioni e su una gestione personale del suo operato anche in campo sociale, è arrivato alla conclusione di proseguire la sua attività come privato cittadino. Di questo la Diocesi prende atto».