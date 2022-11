E' la notte di ELROW: le forze di Polizia "blindano" tutta la zona della Fiera

Sarà una notte "blindata" quella di domani 19 novembre in tutta l'area antistante la Fiera. Sbarca infatti per la prima volta a Padova. ELROW, il festival musicale internazionale con dj e artisti di varie estrazioni, conosciuto come il party più pazzo del mondo. L’evento, organizzato da Zed Live Entertainment in collaborazione con il Muretto, Overmind, Connected e Parallel management, arriva sabato 19 novembre 2022 all’Arena Spettacoli della Fiera di Padova. L'appuntamento è al padiglione 7 della Fiera

Prevenzione e controlli

A partire dalle 20 di domani, sabato 19 novembre, sono stati disposti con ordinanza del questore, articolati servizi di ordine e sicurezza pubblica finalizzati a consentire il regolare svolgimento dell’evento che vedrà la partecipazione di migliaia di giovani e giovanissimi rigorosamente over 18. Oltre al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, saranno impiegate unità cinofile antidroga e personale specificamente addetto ai controlli di polizia amministrativa. Vi sarà anche il supporto di personale del II Reparto Mobile della Polizia di Stato.

Alcoltest

Per il contenimento dei rischi derivanti dalla guida sotto l’effetto di alcol, saranno impiegati equipaggi della Polizia Stradale con lo specifico compito di sottoporre al controllo alcolimetrico i conducenti dei veicoli che lasciano l’area della Fiera. Il dispositivo delle forze di polizia nazionali sarà integrato da equipaggi della Polizia Locale che cureranno in particolare gli aspetti di viabilità e sosta nell’area del quartiere fieristico. Sarà impiegato anche personale sanitario e vigili del fuoco.