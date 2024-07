Festeggiano la laurea in un terrazzo, presi a fucilate

Una festa di laurea tra giovani amici ha rischiato di finire nel sangue. Nel corso della tarda serata di giovedì 18 luglio, un gruppo di studenti universitari tra i 21 e 26 anni si è riunito in un appartamento di via Savonarola per festeggiare alcune lauree. Verso mezzanotte, a cavallo tra il 18 e il 19 luglio, circa venti giovani, mentre si trovavano sul terrazzo esterno dell’appartamento nelle fasi di lettura del papiro, hanno sentito prima un forte sparo presumibilmente da arma da fuoco provenire dalle vicinanze e successivamente alcuni di essi sono stati raggiunti da diversi pallini di piombo successivi all’esplosione.

I soccorsi

Tempestivamente è stato richiesto l’intervento dei sanitari del Suem 118 e dei carabinieri tramite il 112 e sul luogo dell'emergenza è giunto un equipaggio della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova. I militari, dopo aver identificato le parti coinvolte accertavano che tre dei giovani presenti erano stati feriti lievemente dai pallini di piombo poco prima esplosi rinvenendo sul pavimento del terrazzo ulteriori pallini sottoposti a sequestro. Ricostruita la dinamica dei fatti e date le distanze, i militari hanno potuto dedurre che con molta probabilità i colpi di arma da fuoco erano stati esplosi da un appartamento dei due condomini dell’adiacente via Cristofori.

Identificato e denunciato il "cecchino"

Dai successivi accertamenti svolti nel corso della giornata di ieri, si è risaliti ad un soggetto possessore di armi da fuoco residente nel condominio vicino, dove si è proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare. Ebbene, occultato sul terrazzo è stato rinvenuto un fucile da caccia regolarmente denunciato, una cartuccia esplosa nonché altre varie cartucce il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di armi in quanto non poteva detenere le cartucce, accensione ed esplosione pericolose, lesioni personali e omessa custodia di armi e munizioni. I tre giovani coinvolti, che sono poi ricorsi alle cure mediche presso il locale pronto soccorso, hanno riportati lesioni lievi e sporto già denuncia a carico della persona.