«Per la festa della Repubblica, auspichiamo il coinvolgimento delle associazioni»

L'obiettivo è chiaro: lavorare per una partecipazione delle associazioni locali alle iniziative della festa della Repubblica. Protagonisti di questo appello il sindaco di Padova Sergio Giordani e il presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro.

La premessa

«Il 2 giugno festeggeremo l’anniversario della Repubblica, istituita 78 anni fa in base all’esito del referendum popolare del 2 giugno 1946 che vedeva per la prima volta la partecipazione delle donne. Le Istituzioni - hanno dichiarato Giordani e Muraro - renderanno il dovuto omaggio agli italiani che in quella drammatica stagione seppero sollevare il Paese dalle macerie morali e materiali di una guerra rovinosa e in poco tempo dettero vita ad una Costituzione democratica che mette al centro i diritti inviolabili della persona e i doveri inderogabili di solidarietà. Di fatto il 2 giugno è giustamente diventato la Festa della Repubblica e della Costituzione, una festa in cui tutti possono riconoscersi e che proprio per questo vorremmo potesse contare su diffuse manifestazioni popolari».

L'appello

«A tal fine ci rivolgiamo a tutte le associazioni interessate, invitandole a contribuire alla partecipazione collettiva, ognuna operando a modo proprio con spettacoli, visite, attività sportive. Per eventuali piccole spese organizzative si potrà richiedere il sostegno della Fondazione Cariparo che verrà erogato tramite l’assessorato alla Cultura del comune di Padova cui è affidato il compito del coordinamento delle attività. Le richieste, che dovranno essere trasmesse al Comune entro il 15 maggio, verranno valutate sulla base della loro rispondenza all’obiettivo di dare una connotazione e partecipazione popolare alle celebrazioni. Confidiamo in una risposta positiva a questo appello e fin da ora auguriamo a tutte le nostre concittadine e ai nostri concittadini una buona Festa della Repubblica e della Costituzione».