Liquido per sigarette elettroniche di contrabbando: nei guai un espositore

Sigarette di contrabbando, un denunciato e maxi sequestro operato dalla Guardia di Finanza nel corso della nota kermesse "Vaping Expo" che si è svolta in Fiera a Padova il 26 e 27 novembre scorsi.

I fatti

Durante un servizio perlustrativo nei padiglioni fieristici la Guardia di Finanza di Padova coordinata dal maggiore Nicola Gazzilli, impegnata in un servizio di monitoraggio mirato alla repressione del fenomeno del contrabbando di sigarette elettroniche, ha individuato tre persone che ai rispettivi stand esponevano delle sigarette elettroniche "usa e getta", contenenti liquido assumibile tramite inalazione, prive del sigillo del Monopolio di Stato. Tenuto conto che i liquidi di queste sigarette sono sottoposti ad imposta di consumo, i controlli serrati posti in essere dalle Fiamme Gialle hanno permesso di appurare, secondo criteri di equivalenza fissati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui un millilitro di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 grammi convenzionali, in due casi il quantitativo era inferiore al limite idoneo ad integrare la fattispecie penale che è di 10 chili. Tutto questo ha portato al sequestro amministrativo della merce e la segnalazione dei legali rappresentanti alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre in un terzo caso le Fiamme Gialle hanno verificato come il quantitativo era pari a 18,3 chili.

Conseguenza penali

Uno dei tre venditori presenti in Fiera, originario della Lituania, è stato così denunciato per contrabbando e la sua merce è stata sequestrata penalmente. L’operazione di servizio della Guardia di Finanza s’inserisce nel più ampio novero dei compiti istituzionali assolti dalle Fiamme Gialle a tutela del mercato dei beni e servizi, orientati al contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza dei consumatori, favorendo la distorsione della concorrenza.