Tre militanti di "Ultima generazione" bloccano il corteo di auto in fiera: denunciati

Tre militanti del gruppo "Ultima generazione" hanno creato qualche disagio ed imbarazzo oggi in Fiera durante la kermesse Tuttinfiera.

I fatti

Un fuori programma di tre ambientalisti che si sono distesi a terra impedendo il passaggio delle auto per protestare contro l’inquinamento, oggi 1 novembre alla Fiera di Padova. Il loro gesto, tra le 11,45 e le 12, ha interrotto l’ingresso a Tuttinfiera di una colonna di oltre 200 tra auto e moto americane giunte da diverse città italiane e dall’estero per partecipare al raduno indetto da “Terre di moto” di Majano (Udine) durante American Dream, kermesse che alle 19 odierne chiude la trentottesima edizione della fiera delle passioni.

Denunciati

Si tratta di due ragazzi e una ragazza, studenti universitari, identificati e portati via di peso dalla Digos dopo più tentativi di farli desistere. Il corteo di mezzi entrato da un ingresso laterale, ha proseguito tra due ali di folla nella tradizionale manifestazione dedicata al tempo libero e alle passioni. I tre manifestanti sono stati denunciati per la violazione dell'articolo 18 del Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per manifestazione non pre avvisata. Prima di essere portati via i tre militanti hanno spiegato il loro gesto, allarmati dalle difficoltà in cui versa l'ambiente: «Le alte temperature di questo ottobre, i laghi in scarsità idrica, la mancanza di piogge: non è bel tempo, è il cambiamento climatico».