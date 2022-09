Controlli ai distributori di benzina, scattano sette sanzioni

Servizio no stop della Guardia di Finanza di Padova teso a monitorare la retge distributiva di carburanti della provincia di Padova. Sette i sanzionati. Obiettivo dichiarato portato avanti per tutto il mese di agosto è stato quello di contrastare eventuali illeciti in materia di accise sui prodotti energetici, possibili pratiche commerciali scorrette o manovre speculative sui prezzi, tenuto anche conto delle misure anticrisi adottate al riguardo.

Irregolarità

L’intensificazione delle attività di controllo ha permesso di contestare violazioni amministrative nei confronti di sette gestori di distributori di carburante, esercenti a Padova e provincia, per irregolarità in materia di pubblicità dei prezzi.

Sette multati

Nel dettaglio, i Baschi Verdi del Gruppo di Padova hanno individuato sette impianti di distribuzione che pubblicizzavano esclusivamente i prezzi più bassi del “self service”, non rendendo noti su supporti o cartelli separati quelli praticati per l’erogazione con servizio, che è obbligatorio esporre in modo visibile dalla carreggiata, inducendo in errore il consumatore circa la maggiorazione applicata in presenza dell’operatore. I gestori dei distributori sono stati segnalati alle autorità competenti per la definizione del contesto amministrativo. Gli interventi descritti, che si aggiungono a quelli conclusi nello scorso mese di aprile, testimoniano il costante impegno della Guardia di Finanza a garantire l'effettività della tutela dei diritti dei consumatori e le condizioni di libera concorrenza sul mercato.