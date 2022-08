Nicola Gazzilli è il nuovo comandante del Gruppo di Padova della Finanza

Cambio ai vertici del Gruppo di Padova della Guardia di Finanza. Il maggiore Nicola Gazzilli subentra al tenente colonnello Marco Graziano. Il nuovo comandante ha 37 anni ed è originario della provincia di Bari.

Ha frequentato l’Accademia di Bergamo dal 2007 al 2012, conseguendo, al termine del ciclo formativo, la laurea in scienze della sicurezza economico finanziaria e, una volta immesso in servizio, quelle in giurisprudenza ed economia aziendale, nonché un master di II livello in “Homeland Security”.



Da tenente l'ufficiale ha ricoperto incarichi operativi presso il Gruppo di Malpensa (Varese) e da capitano è stato comandante della Compagnia di Orio al Serio (Bergamo), realtà connotate da peculiari scenari operativi che ne hanno affinato le competenze. Nel 2018 è giunto a Padova, dove ha prestato servizio sl Nucleo di polizia economico – finanziaria, acquisendo la conoscenza del territorio e svolgendo articolate indagini di polizia giudiziaria.

Il maggiore Nicola Gazzilli ha sostituito il tenente colonnello Marco Graziano che, dopo quattro anni di intensa e proficua attività operativa nel settore della tutela della finanza pubblica, è stato destinato ad altro incarico a Torino. Il comandante provinciale, colonnello Michele Esposito, ha formulato al maggiore Gazzilli le più vive felicitazioni per l’assunzione del prestigioso incarico di comandante del Gruppo di Padova, rivolgendo sentiti ringraziamenti al tenente colonnello Marco Graziano per l’egregio lavoro svolto.