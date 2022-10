Due chili di cocaina nel garage della caserma, nei guai un brigadiere

Doveva portare all'inceneritore dieci chili di cocaina sequestrati durante un'operazione antidroga, ma al momento di procedere ha avuto l'insana idea di occultarne due nel garage della caserma. I due involucri sospetti sono stati notati da un collega e ora un brigadiere della Guardia di Finanza di Padova di 54 anni è finito in un mare di guai.

L'accusa

L'indagato dovrà rispondere per peculato, falso e detenzione di sostanze stupefacenti. Il falso si configura in quanto il finanziere avrebbe compilato il verbale di distruzione della droga dichiarando di aver portato all'inceneritore 10 chili, ma di fatto ne avrebbe portati otto. Il peculato è dettato dall'essersi appropriato di un bene che in quel momento era sotto sequestro. Lunedì 10 ottobre il giudice ha emesso a carico del militare un decreto di giudizio immediato. L'indagato sarà in aula il 13 dicembre e in tribunale attraverso il suo legale, Pietro Someda, potrà decidere se richiedere un patteggiamento o un altro rito alternativo.

I fatti

Tutto è nato il 31 maggio scorso. quando in Procura è arrivata una denuncia da parte del comando provinciale delle Fiamme Gialle di via San Fidenzio nella quale si evidenziava la presenza di due panetti di cocaina occultati nel garage del presidio militare. I colleghi dell'indagato hanno subito notato come quegli scomodi involucri fossero speculari a quelli del sequestro di dieci chili.

L'indagine

L'attività è stata presa in mano dal sostituto procuratore Roberto Piccione. L'indagine è partita in tempo reale con la piena collaborazione dei militari di via San Fidenzio. Da una visione delle immagini della videosorveglianza si sarebbe notato un uomo, riconosciuto come il cinquantaquattrenne finanziere, che si aggirava nell'area del garage. Sentito l'esponente delle Fiamme Gialle avrebbe ammesso le proprie responsabilità riferendo che gli sarebbe servita per uso personale.