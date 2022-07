Aziende "apri e chiudi", blitz della Finanza: arresti e perquisizioni

Associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte oltre al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per una somma di 14,5 milioni di euro. Sono questi i capi d'accusa su cui oggi 14 luglio 2022 si sta muovendo su scala nazionale il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con la collaborazione del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria dell Guardia di Finanza di Firenze. Decine le perquisizioni che hanno coinvolto anche al provincia di Padova. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla DDA di Firenze.

Sono state sviluppate anche attraverso l'analisi di flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese quasi tutte cinesi, attive nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio, Campania e Toscana. Stiamo parlando di imprese "apri e chiudi" che avrebbero accumulato debiti fiscali a fronte di quali sono risultate essere destinatarie di accertamenti esattoriali per circa 15milioni di euro. Le somme complessivamente sottratte al fisco, pari a circa 10 mln di euro, sarebbero state poi traferite con bonifici privi di giustificazione economica, in favore di ulteriori quatto cittadini cinesi, titolari di imprese operanti in Firenze.

Questo somme sarebbero sparite in tempo reale all'estero allo scopo di ostacolarne l'indentificazione della provenienza delittuosa. Nei guai al termine dell'indagine delle Fiamme Gialle sono finiti quattro imprenditori cinesi, tre in carcere uno ai domiciliari per aver riciclato nel biennio 2018-2020 proventi da evasione fiscali per 10milioni di euro. Altre misure restrittive hanno riguardato 44 imprenditori accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Oggi oltre a Padova e provincia le perquisizioni stanno interessando mezza Italia tra cui le province di Firenze, Prato, Ancona, Arezzo, Benevento, Bologna, Crotone, Forlì-Cesena, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Reggio Emilia, Teramo, Verona e Vicenza,