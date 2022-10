Blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 90mila accessori per auto

Accessori per auto irregolari, blitz della Guardia di Finanza in zona industriale a Padova.

I fatti

Continua la lotta delle Fiamme Gialle all'abusivisimo commerciale e alla contraffazione. Venerdì 28 ottobre i militari coordinati dal maggiore Nicola Gazzilli hanno sequestrato amministrativamente 90mila accessori per auto apparsi irregolari poichè carenti delle informazioni minime e delle avvertenze dirette al consumatore finale. L’intervento, condotto dai Baschi Verdi, è scattato da un’autonoma attività info investigativa, che ha consentito di individuare un grossista nella zona industriale di Padova. Siamo di fatto all'interno del Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti. Qui, secondo l'accusa, venivano commercializzati prodotti provenienti dalla Cina, rientranti nella categoria degli articoli di "car tuning". Stiamo parlando di loghi, stickers e ricambi vari, utilizzati per modificare le caratteristiche esteriori delle autovetture sportive.

Car Tuning

Con questo termine si intende la modifica di un veicolo rispetto agli standard produttivi di serie, con l'obiettivo di adeguarlo ai propri gusti o alle proprie esigenze. Nello specifico di questo sequestro i beni rinvenuti in zona industriale non riportavano le indicazioni sulle caratteristiche della merce, sull'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose all'uomo, le cose e l'ambiente, ma anche sui dati dell'importatore o del produttore e in alcuni casi presentavano esclusivamente informazioni in lingua cinese.

I provvedimenti

Per le irregolarità riscontrate il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova per l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per risalire ai canali di approvvigionamento della merce. L’attività delle Fiamme Gialle di Padova s’inserisce nel più ampio novero dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei beni e servizi, dei consumatori e della libera concorrenza.