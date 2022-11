Punta di diamante della Stradale: tra poche ore "appenderà" la divisa al chiodo

Si chiude un ciclo importante alla Polizia stradale di Padova. Oggi, 28 novembre, il questore Antonio Sbordone, durante la quotidiana riunione di staff con i funzionari della Questura e delle singole specialità, ha voluto salutare il sostituto commissario Roberto Fiorentù che, raggiunto il limite di età previsto per legge, dal primo dicembre appenderà la divisa al chiodo dopo 41 anni di carriera.

Fiorentù

Durante il lungo servizio prestato nella Polizia stradale di Padova ha ricoperto incarichi di rilevante importanza evidenziandosi come punto di riferimento e colonna portante dell'Ufficio. Anche il servizio contro le stragi del sabato sera della scorsa notte a cavallo tra il 26 e il 27 novembre, porta la sua firma, evidenziando come, fino all'ultimo, non siano venute meno la passione e la dedizione alla mission della Polizia stradale.

Il questore

«Quando ci troviamo di fronte a professionalità e caratteristiche umane di questo tipo è un dovere ed un obbligo manifestare la gratitudine della Polizia di Stato e della collettività per quanto è stato fatto. Il sostituto commissario Fiorentù lascerà sicuramente un segno e ci mancherà la sua competenza ed il suo entusiasmo. Tuttavia ciò che ha seminato, soprattutto in termini di formazione dei colleghi più giovani, costituirà tangibile prova del suo operato. A lui i più sinceri auguri per la nuova vita che lo attende».