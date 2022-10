Non ce l'ha fatta Daniela Primon: è morta dopo una settimana di agonia

Dopo una settimana di agonia, senza mai riprendere conoscenza, è morta in ospedale a Bologna, Daniela Primon, fisiatra di 65 anni, rimasta vittima il primo ottobre di un grave incidente in moto in compagnia del marito lungo l'autostrada A/13 nel tratto compreso tra Ferrara e Bologna. La coppia si trovava in sella ad una Yamaha quando si è scontrata contro un auto Peugeot 2008.

I fatti

Subito dopo lo schianto la professionista è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale Maggiore. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura, hanno fatto di tutto per salvarla, ma venerdì sera non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Il marito, che si trovava alla guida della moto al momento dell'incidente, seppur ferito, non ha patito gravi conseguenze e fino all'ultimo istante è rimasto al capezzale della consorte in attesa di quel miracolo che però non si è materializzato.

Il lutto

L'Ulss 6 Euganea, colleghi, parenti e amici della sessantacinquenne hanno sperato fino alla fine che il quadro clinico dell'adorata Daniela potesse virare in positivo. La vittima era molto conosciuta e apprezzata sia per le sue indiscusse qualità professionali che per il suo lato umano. La sua morte lascia un vuoto incolmabile. Già lunedì sarà possibile conoscere la data delle esequie.