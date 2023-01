Forestale: nel 2022 pioggia di sanzioni contestate a tutela dell'ambiente

Presentata oggi, 18 gennaio, in via Rismondo a Padova sede del comando provinciale dei carabinieri l'attività della Forestale nell'anno appena trascorso. L'attività operativa svolta dai Reparti dipendenti dal comando regione carabinieri Forestale “Veneto” si esplica in una serie di funzioni finalizzati alla tutela e salvaguardia dell’ambiente di un territorio, quello regionale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta notevole rilevanza da un punto di vista naturalistico. L’attività di prevenzione e repressione è stata riassunta in cinque macro-aree.

Tutela del territorio, delle aree boscate, della biodiversità

Particolare attenzione è stata riservata al controllo delle aree collinari e montane sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, con verifiche sui tagli boschivi, sui dissodamenti e sugli scavi che possono comportare mutamenti della stabilità dei terreni nonché incidere sul regime delle acque, con conseguenti fenomeni di dissesto; in relazione a tale ultima preziosa risorsa, ai fini di una tutela dal punto di vista quantitativo, sono stati attivati controlli sullo sfruttamento del reticolo idrico, superficiale e sotterraneo, in particolare sugli attingimenti e sulle derivazioni. In totale in questo ambito sono stati effettuati 23.227 controlli, riscontrati 168 reati, 1017 illeciti amministrativi ed elevate sanzioni per 264.607 euro. Capitolo incendi boschivi, fenomeno particolarmente attenzionato in considerazione del periodo siccitoso che ha caratterizzato la stagione estiva e autunnale, i controlli sono stati 557, 72 le ipotesi di reato rilevate, di cui 50 di natura colposa, 56 gli illeciti amministrativi, e 45.156 euro l’importo delle sanzioni complessivamente elevate.

Tutela dagli inquinamenti e dalle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

I dati riguardano il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti e la lotta all'inquinamento delle matrici ambientali, quali aria, acqua e suolo. In tale ultimo ambito, particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sull'utilizzo, in agricoltura, di ammendanti e fertilizzanti provenienti dal trattamento e dal recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi. Complessivamente sono stati effettuati 3.387 controlli, riscontrati 137 reati e 357 illeciti amministrativi, ed elevate sanzioni per un totale di 448.711 euro.

Tutela della fauna selvatica, degli animali d’affezione, da reddito e filiera agroalimentare

Nel corso del 2022, sono stati eseguiti 6.979 controlli, perseguiti 96 reati e 376 illeciti amministrativi ed elevate sanzioni per un totale 394.093 euro. Oltre alle consuete campagne controllo, anche di rilievo nazionale, nel settore dell'antibracconaggio ittico e venatorio, sono stati potenziati i controlli in materia venatoria, con particolare attenzione alle attività illecite all'interno delle aree protette.

Meteomont, monitoraggio meteonivometrico e previsione pericolo valanghe

Il servizio è svolto da personale altamente specializzato e qualificato nell’attività tecnico scientifica e nella movimentazione in condizioni impervie e si esplica nelle attività di rilievo presso le Stazioni meteonivometriche tradizionali (SMT) e i nuclei itineranti di rilevamento (NuIR), nella validazione dati ed emissione Bollettino pericolo valanghe giornaliero. Sono altresì svolti sopralluoghi tecnici in caso di incidenti in valanga e situazioni a rischio, redazione schede valanghe e fascicoli eventi valanghe. Complessivamente, sono stati effettuati 2.572 rilievi (SMT e NuIR), 329 Bollettini, 4 sopralluoghi in valanghe e 36 fascicoli valanghe. I militari offrono altresì collaborazione e supporto con la componente territoriale nell’ambito dei servizi di vigilanza e soccorso sulle piste da sci.

C.I.T.E.S: convenzione per il commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione

Il comando regione carabinieri Forestale Veneto, con i suoi 4 Nuclei CC Cites a Venezia, Verona, Vicenza e Trieste nel 2022 ha eseguito interventi per la verifica della corretta osservanza della normativa CITES, ovvero l’insieme delle norme che mirano alla tutela delle specie di fauna e di flora protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Washington, 1973). Sono stati effettuati 504 controlli in allevamenti, giardini zoologici e mostre, fiere, circhi, attività commerciali, artigiane e manifatturiere, industria alimentare, imprese import ed export. Sono state accertate 33 ipotesi di reato e 30 illeciti amministrativi ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 110.051 euro. Oltre all’attività di controllo, i Nuclei carabinieri Cites assicurano il rilascio della documentazione idonea (certificati) al fine della circolazione di esemplari in CITES (vivi, morti, parti e prodotti) all’interno dell’UE e a livello internazionale. Complessivamente sono stati emessi 4.294 certificati.