Una folla commossa ha invaso la chiesa per l'ultimo saluto a Riccardo Faggin

Troppo piccola la parrocchiale di Voltabrusegana a Padova per accogliere i fedeli che ieri, 7 dicembre, hanno voluto salutare per l'ultima volta Riccardo Faggin, il ragazzo di 26 anni che la notte del 29 novembre è rimasto vittima di un incidente stradale in via Romana Aponense, non distante dalla sua abitazione.

Un funerale struggente

Un cartello colorato svetta dietro la bara con su scritto "Ciao Ricky". Fiori bianchi hanno invaso la chiesa. Decine di fotografie di Riccardo felice hanno reso la chiesa accogliente e serena e hanno reso meno doloroso il rito funebre. Nel corso dell'omelia il sacerdote ha avuto parole di vicinanza per la mamma di Riccardo, Luisa, il papà Stefano e il fratello Enrico, ricordando che ora il ventiseienne è tornato alla casa del Signore. Al termine della cerimonia una lunga fila di presenti ha atteso con rispetto e dolore il momento giusto per poter abbracciare i genitori del ragazzo, cercando con un gesto e una parola di trasmettere un briciolo di serenità in un momento così difficile.

I ricordi

In una messa, che sembrava non finire mai per il legame stretto che si era venuto a creare nel giorno dell'ultimo saluto a Riccardo, tanti amici, gli stessi genitori hanno letto un pensiero dall'altare rivolto a Riccardo. Parole di vicinanza, di cordoglio, ma anche di ringraziamento per aver dato tanto alla comunità ed essersi sempre dimostrato una persona gioiosa e amorevole con il prossimo. Riccardo è stato definito il leader carismatico che riusciva dal nulla a creare socializzazione, condivisione e sana spensieratezza. Proprio per tutto questo la sua assenza ora pesa come un macigno e il ricordo è prezioso e insostituibile.