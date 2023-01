Al volante di un furgone rubato si schianta: arrestato

Furgone rubato a Santa Giustina in Colle rinvenuto ieri 21 agosto incidentato in autostrada.

La scoperta

La scoperta è stata fatta da un equipaggio della Polizia stradale lungo la A4 all'altezza di Padova Ovest. Gli agenti hanno notato in un'area di sosta un mezzo parcheggiato in maniera anomala con nessuno a bordo. Da un accertamento è emerso che il veicolo era stato rubato poco prima a Santa Giustina in Colle e che poco prima, alle 17, chi lo conduceva era incappato in un incidente stradale a Padova in via Pontevigodarzere. Nell'occasione, il conducente, dopo aver tamponato un'auto, si era subito allontanato. Ulteriori riscontri hanno permesso di accertare che il conducente, un moldavo di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia del 2019, dovendo scontare una pena di 9 mesi di reclusione per un fatto avvenuto a Mestre nel 2013. Nell'occasione il moldavo fu coinvolto in un incidente mentre si trovava al volante ubriaco di un mezzo risultato rubato.

L'arresto

L'indagato è stato accompagnato negli uffici della Questura di Padova e al termine degli accertamenti di rito è stato arrestato per ricettazione e accompagnato alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.