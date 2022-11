Calcola male le misure del suo furgone e rimane incastrato nel sottopasso

L'autista di un furgone frigo oggi, 8 novembre alle 11,45 ha calcolato male le misure ed è rimasto incastrato nel sottopassa ferroviario di via Capitello a Padova.

I fatti

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato tempestivo. Mentre gli agenti della Polizia locale provvedevano a deviare il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, i pompieri utilizzando un paranco, dopo aver sgonfiato gli pneumatici, sono riusciti a far uscire dal tunnel il furgone. Nello specifico il mezzo pesante si era incastrato con la capotta e il conducente non era più in grado di andare avanti, ma neppure di fare retromarcia. L'attività dei Vigili del fuoco è andata avanti per circa un'ora e mezza, poi la situazione è tornata alla normalità e anche il traffico è potuto ripartire regolarmente.