Evento Elrow in Fiera: strage di furti e droga a "fiumi"

Quarantuno episodi di furto denunciati e segnalati. E' questo il triste bilancio della festa a colpi di decibel, alcol e droga che si è consumata in Fiera a cavallo tra sabato e domenica. Senza pensare ai partecipanti ubriachi fradici che sono finiti nella "rete" della Polizia stradale all'uscita. L'invasione di giovani provenienti anche dall'estero per l'evento Elrow, se da una parte ha riscosso apprezzamenti sul fronte dello spettacolo sviluppato, dall'altro ha lasciato una scia di reati importante e polemiche. Non a caso fino alle 4,30 di domenica 20 novembre le forze dell'ordine hanno dovuto presidiare l'area per scongiurare situazioni di pericolo per i presenti.

Le denunce

In Questura oggi 21 novembre sono state formalizzate 3 denunce per furto di smartphone, due per furto di gioielli e altrettante per furto di portafogli. Dai carabinieri sono arrivate altre dodici vittime di furti. Nello specifico in otto hanno reclamato il furto del cellulare, due di gioielli e due di portafogli. Inoltre, nel corso della serata e della nottata a cavallo tra sabato e domenica le forze di Polizia presenti in Fiera e nelle immediate vicinanze sono state avvicinate da ulteriori 22 persone che hanno subito razzie analoghe di portafogli, gioielli e telefoni. Essendo anche ragazzi provenienti da fuori Padova è probabile che le denunce siano state formalizzate nei presidi di polizia dei rispettivi comuni di residenza. il personale delle Forze di Polizia in servizio alla Fiera è stato notiziato, da ulteriori 22 partecipanti all'evento, del furto di smartphone, monili e portafogli. E' verosimile che, trattandosi anche di persone provenienti da altre province e regioni, le denunce siano state, o saranno, presentate presso gli Uffici/Comandi di polizia di residenza.

Le indagini

Sono in corso attive indagini che si svilupperanno a partire dalla identificazione dei due "trasfertisti" campani individuati presso la Fiera dalla Squadra Mobile della Questura per capire il loro ruolo all'interno dell'evento. Attraverso la videosorveglianza e possibili testimonianze gli investigatori della Questura e dell'Arma tenteranno di disarticolare la fitta rete di malavita che ha approfittato dell'evento con 8mila presenti per rubare.

Droga

Altro fenomeno che ha lasciato il segno nel corso della mega festa è stata l'assunzione e lo spaccio di droga che è proseguito a ciclo continuo per tutta la nottata. Sei giovani sono stati segnalati al prefetto perché trovati in possesso di cocaina, hashish e chetamina. Un altro giovane è stato denunciato perché sorpreso dagli agenti della Mobile mentre spacciava hashish. Le unità cinofile hanno recuperato altro stupefacente di cui i giovani si sono disfatti per poter superare i controlli di accesso alla Fiera. Nello specifico sono stati rinvenuti a carico di ignoti importanti quantitativi di hashish, eroina, chetamina ed ecstasy.