In vacanza, con lo smartphone notano i ladri in casa e chiamano il 112

Erano convinti di poter agire liberamente nella villa in zona ospedale Sant'Antonio nel cuore di Padova, ma tre georgiani di età compresa tra i 32 e i 37 anni non sapevano che l'immobile era coperto da videosorveglianza. A cavallo tra il 5 e il 6 agosto sono finiti in trappola. Fondamentale è stato l'occhio attento del padrone di casa che ha dato l'allarme in tempo reale.

La cronaca

Dalla località di villeggiatura i residenti attraverso lo smartphone hanno acceso le telecamere poste nell'abitazione e hanno visto tre sconosciuti che rovistavano tra i propri affetti più cari. Immediata è scattata la telefonata al 112 e una pattuglia del Radiomobile di Padova si è subito portata sul luogo della segnalazione. I tre ladri alla vista dei militari non hanno opposto alcuna resistenza. Sono stati bloccati e accompagnati in caserma. Al termine delle formalità di rito sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Durante la perquisizione dai loro zaini sono spuntati gli arnesi da scasso utilizzati per forzare una finestra e penetrare all'interno. Hanno trascorso la notte nelle celle di sicurezza della caserma in attesa della direttissima fissata per lunedì.