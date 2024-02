Residente fa arrestare il "topo" d'appartamento

Ladro fermato e arrestato in flagranza dopo aver commesso un furto in abitazione. E' successo sabato 10 febbraio in via Rovigo a Padova. Attorno alle 12 è giunta una telefonata al 113 da parte di un cittadino che ha riferito di un uomo di circa 50 anni con un cappello di lana e un paio di scarpe bianche che aveva appena forzato la finestra del garage per poi fare irruzione nella sua casa. Qui ha messo a soqquadro tutti gli ambienti arraffando gioielli da un cassetto. Dopo aver intuito di essere stato scoperto dal legittimo proprietario, il malvivente si è dato alla fuga.

L'intervento

Giunti prontamente in zona gli agenti hanno subito notato non molto distante un cittadino corrispondente alla descrizione fornita che, pensando di non essere visto, ha fatto ingresso in un bar della zona. Accortosi della pattuglia, lo stesso ha tentato di guadagnarsi velocemente la fuga ma è stato prontamente raggiunto e fermato dai poliziotti. Il malvivente, identificato in un 56enne cittadino padovano gravato da svariati precedenti per reati contro il patrimonio, sottoposto a immediato controllo è stato sorpreso in possesso di un grosso cacciavite poi sequestrato, di diversi monili e di un orologio con quadrante blu marca Citizen. Tutto il materiale rinvenuto è stato riconosciuto dal richiedente dell’intervento che si è mantenuto a pochi metri distante dal luogo del controllo. A questo punto gli agenti hanno accompagnato in Questura il sospettato e al termine delle formalità di rito l'hanno arrestato per furto aggravato in abitazione e porto abusivo di oggetti atti allo scasso. Lo stesso a proprio discarico ha riferito di aver compiuto il furto per pagarsi dei medicinali. Processato ieri 12 febbraio per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto, ponendo

l'indagato agli arresti domiciliari.