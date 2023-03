Furto su auto in centro: la vittima è eccellente

Furto su auto eccellente, lunedì 27 febbraio attorno alle 21 in via Medici a Padova. Ignoti hanno sfondato un finestrino dell'Alfa Romeo Stelvio del senatore Udc Antonio De Poli per arraffare alcuni capi d'abbigliamento e altri oggetti che il politico padovano custodiva nell'abitacolo. Della vicenda hanno raccolto la denuncia gli agenti della Questura di Roma dove De Poli si è recato per impegni di lavoro già nella giornata di ieri. Le indagini saranno ora portate avanti dalla polizia di Padova che grazie alla videosorveglianza presente nella zona dell'effrazione confidano di risalire ai colpevoli.

Cosa è successo

Come riporta "Il Mattino di Padova" De Poli è arrivato in via Medici all'ora di cena dopo una riunione di lavoro in via Bronzetti. Dopo aver parcheggiato il suv si è recato in un ristorante della zona per mangiare qualcosa. «Erano da poco passate le 21 quando ho lasciato l’auto in sosta in una laterale di via Bronzetti, via Medici», racconta il senatore De Poli. «Ero appena stato ad una riunione di lavoro poco distante, quindi sono andato a mangiare un boccone in un ristorante della zona. Al mio ritorno, sarà stato intorno alle 22.15, ho capito subito che qualcosa non andava. Il finestrino posteriore dell’auto era stato sfondato e le portiere erano spalancate, chiaramente aperte dall’interno». Si è trattato di un furto facile, da manuale».

Il dispiacere

Il senatore, al di là del valore economico del furto si è detto dispiaciuto sotto l'aspetto umano. L'episodio che gli è capitato ha messo in evidenza un senso di vulnerabilità che di fatto non può far piacere. Ha tuttavia smorzato i toni sul fronte della sicurezza riferendo che situazioni speculari purtroppo capitano in tutte le città d'Italia. Ora confida nelle forze di polizia affinchè gli autori del furto vengano quanto prima assicurati alla giustizia. Sul fronte del bottino, sono spariti alcuni vestiti, ma i ladri non hanno portato via una valigia con documenti di lavoro e materiale informatico. Una magra consolazione al termine di una cena con beffa che ha lasciato al noto politico padovano parecchio amaro in bocca.