Ruba da Coin con la borsa antitaccheggio: scoperto e arrestato

Vuole rifarsi l'intero guardaroba senza versare neppure un euro alla cassa, ma finisce in manette con l'accusa di furto aggravato. Nei guai è finito ieri pomeriggio, 9 ottobre, un uomo di 36 anni originario della Romania.

I fatti

L'allarme al 112 è scattato ieri dal negozio Coin di via Altinate. Sul posto si è portata una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura. Gli agenti hanno appurato che poco prima del loro arrivo il personale di vigilanza del noto esercizio commerciale aveva notato un uomo che, dopo aver prelevato con fare sospetto alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali del negozio, li aveva portati all'interno del camerino. Peccato che, una volta uscito, i vestiti non c'erano più. Il cittadino dell'Est è riuscito ad eludere i controlli e ad uscire da Coin. A questo punto è stato fermato dai vigilantes che hanno chiamato il 113. Da una perquisizione il trentaseienne è stato trovato in possesso di maglie, un giaccone e felpe per un bottino di mille euro che aveva occultato in uno zaino con schermatura in alluminio, utilizzata per non far attivare le barriere antitaccheggio. L'indagato è stato accompagnato negli uffici della Questura e arrestato. La merce rubata terminata l'attività è stata restituita ai responsabili di Coin.