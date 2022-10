Ruba al market e viene scoperto. Dopo la colluttazione con il vigilantes finisce in manette

Ha tentato di rubare cibo e alcolici per un bottino di qualche decina di euro, ma una volta giunto alle casse è stato sorpreso dal personale di vigilanza.

I fatti

E' successo ieri, 7 ottobre, all'interno di un supermercato in Prato della Valle. Nei guai è finito un tunisino di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora. Il nordafricano ha nascosto la merce in uno zaino convinto di agire inosservato. Quando è stato il momento di andare a pagare, ha provato ad uscire dal market eludendo i controlli, ma è stato bloccato. Ne è nata una colluttazione con una guardia giurata che alla fine della contesa è riuscita a farlo desistere. In Prato della Valle è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine di tutti gli accertamenti del caso è stato arrestato per furto. Il vigilantes non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. La merce trafugata è stata restituita ai legittimi proprietari.