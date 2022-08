Cerca di rubare su un'auto parcheggiata all'ospedale, ma viene scoperta

La Polizia di Padova ha denunciato per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere una donna padovana di 60 anni che ieri mattina, 3 agosto 2022, nei parcheggi dell'ospedale in via Giustiniani, dopo aver forzato la portiera di un'auto parcheggiata è stata scoperta dal proprietario del mezzo mentre frugava nel cruscotto alla ricerca di refurtiva. La vittima è un cittadino senegalese che poco prima si era recato all'ospedale a far visita ad un suo conoscente ricoverato. Immediato l'allarme al 113. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia del Commissariato Stanga. La donna è stata bloccata mentre tentava di defilarsi. A terra è stato rinvenuto un coltello utilizzato per forzare la portiera. E' emerso che l'indagata sarebbe un volto noto alle forze dell'ordine per reati specifici.