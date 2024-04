Tenta di rubare due avvitatori elettrici, ma viene scoperto e denunciato

Ha funzionato ancora una volta il sistema di vigilanza del centro commerciale Giotto di via Venezia a Padova. Questa volta a finire nei guai è stato un marocchino di 29 anni che ha tentato di commettere un furto, ma è stato bloccato in flagranza e denunciato. Negli ultimi quindici giorni sono stati già parecchi gli interventi delle forze dell'ordine chiamati dalla security che hanno consentito di identificare ladri pronti a tutto pur di sbarcare il lunario. L'attività di controllo al Giotto, ma più in generale in tutti i centri commerciali del padovano verrà ulteriormente potenziata visto che a fine anno ammontano a diverse migliaia di euro gli ammanchi frutto di furti.

Cosa è successo

I carabinieri della sezione Radiomobile di Padova hanno denunciato in stato di libertà, per furto un 29enne di origini marocchine. L’uomo, entrato all’interno del supermercato “Conad” del centro commerciale “Giotto”, ha tentato di occultare all’interno del proprio zaino due avvitatori elettrici del valore complessivo di 200 euro, e superate le casse senza pagare è stato fermato dal personale di vigilanza. L’equipaggio dei carabinieri giunto sul luogo dell'emergenza, preventivamente allertato al 112, ha identificato il responsabile e rinvenuto la merce rubata che in un secondo momento è stata restituita al legittimo proprietario.