Spaccata al bar, messaggi di sostegno dei clienti al titolare

La vetrata sfondata, il fondo cassa portato via. E ora restano i danni. Il bar all'interno del supermercato Alì di via Saetta ha subìto una spaccata.

La spaccata

Era la notte tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio quando i ladri hanno colpito. «Devono essere entrati dalla galleria e poi hanno sfondato la vetrata con dei pezzi di marmo - racconta Alberto Corrado, titolare del bar - Hanno rubato il fondo cassa, 290 euro. Poi hanno preso un fusto di birra e hanno rotto la vetrata della porta che dà sull'esterno. Ho presentato denuncia al comando dei carabinieri di via Rismondo, abbiamo guardato i filmati delle telecamere ma non si vede l'ingresso del bar purtroppo». La vetrata sfondata è stata tolta e Corrado ha messo dei pannelli di cartongesso al suo posto, in attesa di sostituirla. Sui pannelli moltissimi clienti hanno scritto frasi di incoraggiamento. «Mi ha commosso, il sostegno dei clienti aiuta tanto - dice il titolare del locale - La cosa che spiace di più non è tanto il fondo cassa quanto i danni da ripagare. La vetrata che avevo era antisfondamento, costa di più del vetro normale. Dovrò tirare fuori intorno ai 7.500 euro».