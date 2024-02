Entra barcollante nel market e ruba una bottiglia di birra

In stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione smodata di alcol lunedì martedì pomeriggio 27 febbraio è entrato in un supermercato di via Portello a Padova. Barcollante si è avvicinato al reparto alcolici del Pam e ha preso dagli scaffali una bottiglia di birra. Poi come nulla fosse si è avvicinato alle casse per defilarsi senza pagare. Volto noto alle forze dell'0rdine non è mai stato perso di vista dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale. Una volta che l'esagitato ha sorpassato le casse, l'ha bloccato e ha chiamato il 112. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli di numerosi clienti.

L'arresto

Nei guai è finito un uomo di 25 anni ucraino, noto alla giustizia. Quando i militari hanno proceduto al suo controllo e lo hanno identificato, quest’ultimo ha opposto attiva resistenza e si è rifiutato di consegnare i documenti identificativi. La bottiglia di birra è stata restituita all’esercizio commerciale mentre l’uomo è stato accompagnato non senza fatica in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. La bottiglia di birra è stata restituita al personale del Pam.