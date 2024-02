Rubano una borsetta e fanno shopping con le carte di credito della vittima

Con le carte di credito rubate hanno fatto shopping. Poi hanno provato anche ad acquistare birra, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e la polizia li ha incastrati e messi di fronte alle proprie responsabilità. Rubano la borsa ad una donna in un locale del centro di Padova, poi si danno alla pazza gioia facendo acquisti con le carte di credito della vittima del furto. Sabato sera 10 febbraio gli agenti della sezione Volanti, al termine di una serrata indagine hanno denunciato in concorso un uomo e una donna per furto e utilizzo di carte rubate.

La cronaca

Sabato sera gli agenti sono intervenuti in un locale di Padova dove una donna ha segnalato al 113 il furto della propria borsetta. Contestualmente la vittima ha riferito di aver appena ricevuto sul proprio telefono cellulare alcuni messaggi di transazioni effettuate con le sue carte di credito per complessivi 57,95 euro. Arrivati sul luogo della segnalazione gli operatori hanno appreso dalla derubata che era giunto un ultimo messaggio sullo smartphone per un'operazione rifiutata presso un ulteriore esercizio pubblico in zona Portello. Un altro equipaggio delle Volanti è stato inviato sul luogo della segnalazione e, dopo aver preso contatto con l’esercente, è risalito alla persona che aveva tentato di utilizzare più carte di credito per acquistare due birre. La sospettata, intuendo di essere stata scoperta si è chiusa nel bagno del locale. Dopo qualche minuto la donna è stata convinta ad uscire. Da una rapida perquisizione, sul poggiolo della finestra sono state rinvenute tre carte di pagamento e i documenti intestati alla vittima del furto. La donna è stata identificata in una brasiliana di 43 anni. Con lei è stato identificato anche un uomo di 47 anni che l'accompagnava. Da un rapido riconoscimento fotografico, la vittima del furto non ha avuto dubbi nel riconoscere l'uomo e la donna fermati nei due che erano seduti vicino a lei all'interno del locale dove è sparita la sua borsetta.

Ulteriori guai

Da una perquisizione della coppia, sono spuntati sacchetti di merce acquistati da “Calzedonia” e “Kasanova”. Il caso ha voluto che il valore complessivo della merce fosse il medesimo apparso sullo smartphone della vittima al momento del furto della borsetta. La merce è stata sequestrata e la coppia di ladri, nota alle forze dell'ordine per reati specifici, è stata denunciata in concorso per quanto commesso.