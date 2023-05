Rubano la borsa alla vittima in chiesa e fanno shopping con la sua carta di credito

Il primo maggio i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno notificato un'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Padova che prevede l'obbligo di dimora nel comune di Padova e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di una donna di 36 anni e di un uomo di 34 anni entrambi residenti nella città euganea. Ora dovranno rispondere all'autorità giudiziaria di furto aggravato in concorso.

La storia

Gli indagati secondo l'accusa sono ritenuti responsabili di aver rubato, lo scorso primo febbraio, una borsa ad una persona anziana che si trovava in chiesa nella parrocchia di Madonna Pellegrina intenta ad ascoltare la messa. Dopo aver commesso il furto la coppia ha effettuato numerosi acquisti con la carta di credito della vittima. Peccato per loro, in più di un'occasione, la videosorveglianza li ha immortalati mentre effettuavano acquisti con i soldi della derubata. Acquisti che sono stati effettuati a stretto giro sia in città che nei comuni contermini. La successiva perquisizione domiciliare effettuata lo scorso 4 aprile a casa degli indagati ha consentito di recuperare i vestiti utilizzati dai malviventi durante gli acquisti a sbaffo, oltre a buona parte della merce comprata con la carta di credito della vittima. Stiamo parlando di refurtiva per complessivi 3mila euro. Vestiti, giochi, pentole per la cucina e altro ancora.