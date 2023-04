Ruba deodoranti al market, ma viene scoperto e denunciato

Ladro nigeriano di 42 anni sorpreso dalla titolare del market cinese e bloccato mentre sta per fuggire con la refurtiva. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il sospettato e l'hanno accompagnato in caserma. Ora l'indagato dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per quanto ha commesso. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine.

Cosa è successo

Ieri, 20 aprile a Padova è stato sorpreso in un negozio a rubare deodoranti per un bottino di 100 euro. A commettere il reato è stato un quarantaduenne originario della Nigeria, residente in città. Dalla ricostruzione lo straniero è entrato all'interno di un emporio gestito da una cittadina cinese e, fingendo di guardare la merce esposta, ha occultato sotto il giubbotto diversi prodotti per l'igiene personale pensando di agire inosservato. La titolare invece si è accorta delle manovre furtive dell’uomo e lo ha fermato alle casse non prima di avere chiamato i carabinieri. I militari della Radiomobile sono arrivati immediatamente sul luogo della segnalazione. Dopo aver identificato il nigeriano, hanno proceduto alla perquisizione personale. E' stato a questo punto che è spuntata la refurtiva poco prima asportata dagli scaffali. La merce è stata restituita alla legittima proprietaria mentre il nigeriano è stato denunciato per tentato furto aggravato.