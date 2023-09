Ruba abbigliamento, ma viene scoperto. In tasca un documento falso: arrestato

Voleva vestiti nuovi senza spendere soldi. Un moldavo venerdì pomeriggio si è messo nei guai dopo un furto andato male. E' successo l'8 settembre all'interno del negozio Decathlon di via Venezia a Padova. I suoi movimenti sospetti sono stati notati dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale della Stanga che ha prontamente contattato i carabinieri. Inevitabile per lui è scattato l'arresto.

La cronaca

Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile è stata allertata al punto vendita di via Venezia quando il personale di sicurezza dell'attività commerciale ha notato un ragazzo tra gli scaffali che stava danneggiando i dispositivi antitaccheggio di alcuni capi d'abbigliamento. E' stato visto poi indossare i vestiti sopra i suoi. Non appena si è portato verso l'uscita convinto di eludere i controlli è stato bloccato. I militari dell'Arma l'hanno identificato e perquisito. E' emerso che addosso avesse vestiti appena trafugati per un misero bottino di 45 euro. Ulteriore guaio per lui, al momento dell'identificazione ha mostrato ai carabinieri una carta d'identità romena risultata palesemente falsa. Portato in caserma è risultato essere un moldavo di 26 anni, in Italia senza fissa dimora. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per furto e possesso e fabbricazione di documenti falsi.