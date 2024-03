Rubano il gasolio da un autobus Actv, due persone in manette

Sorpresi mentre rubano gasolio da un autobus di linea Actv, finiscono in manette. È successo il 6 marzo nella zona industriale di Fossò: i carabinieri di Chioggia, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, hanno colto in flagranza due uomini, intenti a travasare il carburante dal serbatoio del mezzo ad una cisterna della capienza di mille litri, il tutto mediante un sistema di aspirazione. Alla vista del personale in divisa i sospettati non hanno avuto alcuna possibilità di darsi alla fuga.

Le conseguenze

I due ladri, residenti in provincia di Padova, sono stati arrestati. Dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso. Al termine dell'udienza di convalida tenutasi ieri mattina 7 marzo, il giudice ha disposto per uno la misura degli arresti domiciliari, per l'altro l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Non è la prima volta che nella zona industriale del comune veneziano a ridosso della provincia di Padova si segnalano furti di questo tipo ai mezzi in sosta.