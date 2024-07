Dipendente infedele, ruba gasolio dal serbatoio del suo camion

Dipendente infedele ha tentato di guadagnare "fuori busta" qualche euro rubando dal serbatoio del camion della ditta per cui presta servizio. Autotrasportatore ruba gasolio dal mezzo a lui in uso, arrestato dai carabinieri. I militari della stazione di Pionca di Vigonza hanno arrestato in flagranza di reato per furto un cittadino italiano di 52 anni residente a Chioggia, già noto alle forze dell’ordine.

Cosa è successo

Nel corso della serata di ieri 2 luglio alla linea del 112 è giunta una chiamata, da parte di un altro autotrasportatore, il quale ha segnalato il furto in atto di gasolio da un mezzo pesante. La pattuglia arrivata al distributore Agip di via Boves ai confini tra Padova e Vigonza, ha notato l’uomo che stava prelevando gasolio dal serbatoio della motrice a lui in uso e di proprietà di una ditta della zona del napoletano, per cui lavora. I militari, insospettiti che il 52enne potesse nascondere altro materiale, hanno proceduto a

perquisizione veicolare trovando occultate nel camion, altre due taniche da 30 litri ciascuna di gasolio e un tubo in gomma usato verosimilmente per il travaso. L’arrestato dovrà rispondere del suo gesto all'autorità giudiziaria di Padova.