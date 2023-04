Ruba il giubbotto, ma viene scoperto e arrestato

Voleva a tutti i costi un giubbotto nuovo per la primavera, ma non voleva spendere soldi per acquistarlo. Ha così pensato di mettere a segno un furto, ma il suo tentativo è miseramente fallito e per lui sono arrivate le manette. L'episodio è accaduto ieri, 25 aprile, in centro a Padova al negozio Terranova in via VIII Febbraio. Nei guai è finito uno straniero originario dell'Etiopia di 22 anni.

Il racconto

L'indagato, dopo essere entrato nell'esercizio commerciale ha indossato un giubbino e subito dopo ha tentato di scappare. E' stato prontamente fermato dal personale di vigilanza e in un secondo momento è stato arrestato. I carabinieri della Radiomobile di Padova hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino etiope ventiduenne in Italia senza fissa dimora per furto. Le pattuglie sono intervenute in seguito ad una chiamata giunta al 112, da parte del responsabile della sicurezza di un negozio di abbigliamento del centro. Una volta arrivati da Terranova hanno trovato il personale di vigilanza e il presunto ladro. Non è stato necessario perquisire il giovane perché di fatto stava indossando il capo d'abbigliamento poco prima asportato. Secondo la ricostruizione, il giovane una volta entrato nel negozio ha iniziato a girovagare per i reparti, ha prelevato un giubbino in pelle in esposizione, raggiunto i camerini per la prova e, una volta chiusa la porta dello spogliatoio con i denti ha staccato la placca antitaccheggio riuscendo a romperla parzialmente, una volta uscito dallo stanzino ha fatto finta di depositare il capo invece ha preso la via dell’uscita oltrepassando le barriere anti taccheggio causando l’attivazione dell’allarme antifurto, ma è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza. Il giubbotto, del valore di 60 euro è stato restituito all’esercizio commerciale.