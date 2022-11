«Corteggiato dalla ladra, derubato dalla complice»

Il cronico fenomeno dei furti con destrezza ha mietuto una vittima illustre. Ieri, 16 novembre, a cavallo tra le 13 e le 13,30 l'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo 78 anni compiuti il 25 aprile, è stato derubato del contante e di un libretto degli assegni che custodiva nel portafogli. Il tutto è avvenuto sul metrotram nel tratto compreso tra il centro storico e la stazione ferroviaria.

La trappola

«Sono andato in libreria ad acquistare dei libri - ha raccontato Settimo Gottardo - poi ho ripreso il tram per andare a casa. Ero in piedi visto che tutti i posti a sedere erano occupati. Ad un tratto ho notato una ragazza di corporatura robusta di circa 24 anni che mi si è avvicinata in maniera ingiustificata. Cercava il contatto fisico al punto che, un po' imbarazzato, le ho chiesto di spostarsi. Evidentemente mentre questa donna mi marcava stretto, una complice mi ha sfilato il portafogli dai pantaloni, mi ha rubato 300 euro in contanti e un blocchetto di assegni, poi mi ha riposto il portafogli nella tasca del giaccone. Non mi sono accorto di nulla, questa è gente che fa questo "lavoro" abitualmente. Non penso di essere l'unica vittima».

La scoperta

«Quando sono arrivato a casa - ha concluso l'ex sindaco - mi sono spogliato e ho trovato il portafogli nel giaccone, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Istintivamente l'ho aperto e ho visto che mancavano i soldi e gli assegni. Ho subito collegato l'evento a quanto mi era capitato sul metrotram e ho capito di essere stato derubato dalla donna che mi approcciava e da una sua complice. Non ho potuto far altro che andare dai carabinieri in via Rismondo e formalizzare regolare denuncia. Nella rabbia del furto patito, devo dire che ho avuto la fortuna di imbattermi di due ladre "gentili" visto che potevano portarmi via tutto il portafogli facendomi perdere tanto tempo a richiedere tutti i documenti».

Le indagini

I carabinieri sono chiamati ora a ricostruire la vicenda e attraverso le immagini a circuito chiuso della videosorveglianza presente nei metrotram provare a dare un volto alla due ladre che ieri mattina hanno ripulito il portafogli dell'ex sindaco di Padova. Si tratta dell'ennesimo episodio analogo che avviene sui mezzi di trasporto in città e in tal senso il Comando Provinciale ha già predisposto un intensificazione dei controlli soprattutto nel periodo natalizio, a tutela di tutti i fruitori che desiderano lasciare l'auto in garage per usufruire del metrotram.